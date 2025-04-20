Бодяга бальзам

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,04
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
36,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,91
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,10
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,06
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,59
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,24
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,09
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,10
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
7.6 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,52
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,91
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,48
Економія при броні: -1,31 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,00
Економія при броні: -4,00 грн
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
51,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
36,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
8.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,44
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,78
Економія при броні: -2,01 грн