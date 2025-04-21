Бодяга бальзам

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,36
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,79
Економія при броні: -1,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
6.1 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Економія при броні: -0,98 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Агрономічне, вул. Центральна, 2-А
10.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-К
33.6 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
33.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Немирів, вул. Євдокименка, 22
38.9 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
40.9 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
41.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 12/3
65.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 4
65.9 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 96
67.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик