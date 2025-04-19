Бодяга бальзам

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,76
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,90
Економія при броні: -1,73 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,85
Економія при броні: -1,02 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,13
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,22
Економія при броні: -1,05 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Економія при броні: -0,98 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,51
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,13
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,17
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,62
Економія при броні: -1,45 грн
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
45.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,69
Економія при броні: -0,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
63.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
29,85
Економія при броні: -1,09 грн