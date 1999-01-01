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Косметичні засоби
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Косметичні засоби для здоров'я

Косметичні засоби

06Косметичні засоби для здоров'я

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КРЕМ ФІТОРІСАН "ФІТОРІЯ"
КРЕМ ФІТОРІСАН "ФІТОРІЯ"
50 мл від болів у спині №1
Фіторія
від 127,10 грн
в 1127 аптеках інших міст
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КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ
Рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
від 190,26 грн
в 915 аптеках
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СИНЯК-OFF ДЛЯ ЕКСПРЕС-ЗНИЩЕННЯ СИНЦІВ серії "ДОКТОР БИОКОН"
СИНЯК-OFF ДЛЯ ЕКСПРЕС-ЗНИЩЕННЯ СИНЦІВ серії "ДОКТОР БИОКОН"
Гель 30 мл без тон. ефекту №1
МНВО Біокон
від 59,72 грн
в 869 аптеках
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СИНЯК-OFF ДЛЯ ЕКСПРЕС-ЗНИЩЕННЯ СИНЦІВ серії "ДОКТОР БИОКОН"
СИНЯК-OFF ДЛЯ ЕКСПРЕС-ЗНИЩЕННЯ СИНЦІВ серії "ДОКТОР БИОКОН"
Гель 30 мл з тон. ефектом №1
МНВО Біокон
від 59,72 грн
в 864 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ
25 мл №1
Емамі
від 56,84 грн
в 795 аптеках
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"ГІРУДОВЕН" ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КРОВООБІГУ, ЗМЕНЬШЕННЯ НАБРЯКУ ТА ВТОМИ НІГ серії "ДОКТОР БІОКОН"
"ГІРУДОВЕН" ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КРОВООБІГУ, ЗМЕНЬШЕННЯ НАБРЯКУ ТА ВТОМИ НІГ серії "ДОКТОР БІОКОН"
Гель 50 г №1
Біокон МНВО
від 35,45 грн
в 779 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ РЕГУЛЯРНИЙ
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ РЕГУЛЯРНИЙ
25 мл №1
Емамі
від 57,69 грн
в 772 аптеках
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БАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙСС
БАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙСС
50 мл №1
Натурварен
від 130,04 грн
в 764 аптеках
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Спрей проти вошей "Лавінал®" Засіб лікувально-профілактичний протипедикульозний на основі ефірних олій
Спрей проти вошей "Лавінал®" Засіб лікувально-профілактичний протипедикульозний на основі ефірних олій
100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 246,28 грн
в 744 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ РЕГУЛЯРНИЙ
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ РЕГУЛЯРНИЙ
50 мл №1
Емамі
від 106,90 грн
в 712 аптеках
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ОКУфлеш®
ОКУфлеш®
Краплі очні флакон 10 мл №1
Унімед Фарма
від 175,50 грн
в 707 аптеках
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ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Супозиторії 2,4 г №10
Біхелс
від 420,50 грн
в 705 аптеках
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БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
від 247,50 грн
в 702 аптеках
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ГЕЛЬ "ГІРУДОВЕН"-КОМПЛІТ серії "ДОКТОР БІОКОН"
ГЕЛЬ "ГІРУДОВЕН"-КОМПЛІТ серії "ДОКТОР БІОКОН"
Гель 50 г №1
МНВО Біокон
від 59,64 грн
в 699 аптеках
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Ревітакса
Ревітакса
Супозиторії вагінальні №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 446,12 грн
в 688 аптеках
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ГЕЛЬ "ГІРУДАЛГОН"-ХОНДРО серії "ДОКТОР БІОКОН"
ГЕЛЬ "ГІРУДАЛГОН"-ХОНДРО серії "ДОКТОР БІОКОН"
50 г №1
МНВО Біокон
від 54,92 грн
в 686 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ
50 мл №1
Емамі
від 104,69 грн
в 675 аптеках
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"ГІРУДОПРОКТ" серії "ДОКТОР БІОКОН"
"ГІРУДОПРОКТ" серії "ДОКТОР БІОКОН"
Гель 50 г по догляду за заднім проходом та проміжністю №1
Біокон МНВО
від 47,59 грн
в 675 аптеках
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АЧЕФЛАН
АЧЕФЛАН
Крем туба 30 г №1
Фармліга
від 366,16 грн
в 673 аптеках
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ШАМПУНЬ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ"
ШАМПУНЬ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ"
250 мл №1
Ботаніка
від 105,39 грн
в 669 аптеках
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