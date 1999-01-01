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Косметичні засоби
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Косметичні засоби для здоров'я
Косметичні засоби
06
Косметичні засоби для здоров'я
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КРЕМ ФІТОРІСАН "ФІТОРІЯ"
50 мл від болів у спині №1
Фіторія
від
127,10
грн
в 1127 аптеках інших міст
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КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ
Рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
від
190,26
грн
в 915 аптеках
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СИНЯК-OFF ДЛЯ ЕКСПРЕС-ЗНИЩЕННЯ СИНЦІВ серії "ДОКТОР БИОКОН"
Гель 30 мл без тон. ефекту №1
МНВО Біокон
від
59,72
грн
в 869 аптеках
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СИНЯК-OFF ДЛЯ ЕКСПРЕС-ЗНИЩЕННЯ СИНЦІВ серії "ДОКТОР БИОКОН"
Гель 30 мл з тон. ефектом №1
МНВО Біокон
від
59,72
грн
в 864 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ
25 мл №1
Емамі
від
56,84
грн
в 795 аптеках
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"ГІРУДОВЕН" ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КРОВООБІГУ, ЗМЕНЬШЕННЯ НАБРЯКУ ТА ВТОМИ НІГ серії "ДОКТОР БІОКОН"
Гель 50 г №1
Біокон МНВО
від
35,45
грн
в 779 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ РЕГУЛЯРНИЙ
25 мл №1
Емамі
від
57,69
грн
в 772 аптеках
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БАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙСС
50 мл №1
Натурварен
від
130,04
грн
в 764 аптеках
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Спрей проти вошей "Лавінал®" Засіб лікувально-профілактичний протипедикульозний на основі ефірних олій
100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
246,28
грн
в 744 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ РЕГУЛЯРНИЙ
50 мл №1
Емамі
від
106,90
грн
в 712 аптеках
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ОКУфлеш®
Краплі очні флакон 10 мл №1
Унімед Фарма
від
175,50
грн
в 707 аптеках
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ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Супозиторії 2,4 г №10
Біхелс
від
420,50
грн
в 705 аптеках
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БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
Супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
від
247,50
грн
в 702 аптеках
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ГЕЛЬ "ГІРУДОВЕН"-КОМПЛІТ серії "ДОКТОР БІОКОН"
Гель 50 г №1
МНВО Біокон
від
59,64
грн
в 699 аптеках
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Ревітакса
Супозиторії вагінальні №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
446,12
грн
в 688 аптеках
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ГЕЛЬ "ГІРУДАЛГОН"-ХОНДРО серії "ДОКТОР БІОКОН"
50 г №1
МНВО Біокон
від
54,92
грн
в 686 аптеках
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ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ
50 мл №1
Емамі
від
104,69
грн
в 675 аптеках
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"ГІРУДОПРОКТ" серії "ДОКТОР БІОКОН"
Гель 50 г по догляду за заднім проходом та проміжністю №1
Біокон МНВО
від
47,59
грн
в 675 аптеках
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АЧЕФЛАН
Крем туба 30 г №1
Фармліга
від
366,16
грн
в 673 аптеках
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ШАМПУНЬ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ"
250 мл №1
Ботаніка
від
105,39
грн
в 669 аптеках
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Форма випуску
"Козаки"
+103
1462
6 см х 10 см
Happy Feet
Happy fit
Tabula Vita
аер.
антисептичний
бальзам
бальзам д/зовн. застос.
відновл.
гель
гель космет.
гель-бальзам
для загоєння шкіри
для тіла
з Кінським каштаном
засіб
знеболюючий
зігріваючий засіб
капс.
капс. піхв.
капс. ректал.
капсули гідрофільні
крап. вуш.
крап. д/носа
крап. назал.
крап. оч.
крап. у ніс
краплі для нігтів
крем
крем д/зовн. застос.
крем-бальзам
крем-гель
крем-піна
лак д/нігтів
лосьйон
лосьйон-спрей
мазь
мазь д/зовн. застос.
мазь ректал.
мікроклізму для рект. використ
набір
пастилки
песарії піхв.
пластир
пор ліофил д/п р-ну зовн заст
пор.
пор. кристаліч.
піна
р-н
р-н водн.
р-н водно-спирт.
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ректал. застос.
р-н д/ротов. порожн.
р-н нашкірний
р-н олійн.
р-н спирт.
регенеруюч.
розчин спрей
рідина
рідина д/зовн. застос.
саше
свічки
серветки
серія Dr.Luka
серії "Звільнись"
смужки
спрей
спрей д/горла
спрей д/горла та ротов порожн.
спрей д/носу
спрей д/ротов. порожн.
спрей для вух
спрей назал.
спрей-лосьйон д/носа
суміш
суп.
суп. вагінал.
суп. рект. і вагінал.
суп. ректал.
табл.
табл. д/розсмоктування
табл. шип.
тм "Карпатська сила"
форте
фітоконус
№1
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Дозування
0.01 %
0.5 %
0.05 %
0.88 г
1 %
1.3 г
1.4 г
2 %
2 г
2.2 мг/г
2.3 г
2.4 г
2.63 г
3 %
4 г
5 %
5 г
6.5 %
9 %
16 мг
20 %
20 мг
20 мг/мл
40 мг
50 %
85 %
400 ПЕ
500 мг
700 мг
900 мг
1000 мг
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Пакування
0.9 г
1 г
1 кг
1 л
1.2 г
1.2 мл
1.4 г
1.5 г
1.5 мл
2 г
3 г
3 мл
3.5 г
3.6 мл
4 г
4 мл
5 г
6 мл
7 мл
8 г
8 мл
9 г
9 мл
10 г
10 мл
15 г
15 мл
20 г
20 мл
23 мл
25 г
25 мл
30 г
30 мл
35 г
40 г
40 мл
41 г
42 мл
44 г
45 мл
50 г
50 мл
55 мл
57 г
58 г
60 г
60 мл
70 г
70 мл
75 г
75 мл
80 мл
86 г
90 мл
100 г
100 мл
115 мл
116 г
120 мл
125 мл
130 г
130 мл
150 г
150 мл
160 мл
170 мл
200 г
200 мл
225 мл
250 г
250 мл
300 мл
350 мл
400 г
400 мл
450 г
500 мл
550 мл
600 г
1000 мл
5000 мл
балон 25 мл
балон 30 мл
балон 58 г
балон 130 г
балон аер. 400 мл
банка 20 г
банка 25 г
банка 50 г
банка 90 г
банка 100 г
банка 100 мл
банка 300 мл
банка 500 мл
баночка 4 г
баночка 47 г
блістер
відро п/е з кришкою 1000 мл
для дітей 70 мл
дозатор 50 г
дой-пак 100 мл
контурн. чарунк. уп.
крапельниця 50 мл
пакет
пакет 2 г
пакет 10 г
пакетик 1 г
пакетик 5 г
пачка 200 г
пляшечка 15 мл
пляшечка скл. 5 мл
пляшка поліетиленова з кришкою 330 мл
пляшка поліетиленова з кришкою 500 мл
пляшка поліетиленова з кришкою 650 мл
пляшка поліетиленова з кришкою 1000 мл
саше 1 г
саше 2 г
саше 10 г
спрей 10 мл
спрей 30 мл
спрей 50 мл
стрип
стрип 2.4 г
туба 5 г
туба 5 мл
туба 7 г
туба 9 г
туба 10 г
туба 15 г
туба 15 мл
туба 20 г
туба 25 г
туба 25 мл
туба 30 г
туба 30 мл
туба 37 г
туба 40 г
туба 40 мл
туба 42 мл
туба 44 мл
туба 50 г
туба 50 мл
туба 70 г
туба 70 мл
туба 75 г
туба 75 мл
туба 100 г
туба 100 мл
туба 125 мл
туба ламінатна 40 г
туба полімер. 40 г
туба полімер. 75 мл
туба полімер. 100 мл
туба, в пачці 40 г
фл. 1 г
фл. 1.2 мл
фл. 1.5 мл
фл. 4 мл
фл. 5 мл
фл. 8 мл
фл. 9 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 23 мл
фл. 25 г
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 136 г
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 350 мл
фл. 500 мл
фл. з розпилювачем 15 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
фл. з розпилювачем 50 мл
фл. з розпилювачем 100 мл
фл. з розпилювачем 150 мл
фл. полімер. 25 мл
фл. полімер. 30 мл
фл. полімер. 50 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. з розпилювачем 15 мл
фл. скляний 250 мл
фл.-олівець 5 мл
флакон-спрей 50 мл
фільтр-пакет 1.5 г
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10
12
14
15
20
24
30
40
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Виробник
3K s.r.o.
Adrien Gagnon
Aflofarm Farmacja Polska
Agetis Supplements
Alfa Intel
Alpa AS
Ananta Medicare
Aurea Pharma
Aurena Laboratories
Belupo
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Biotrade Bulgaria
Catalysis
Charak Pharma
Chemigroup France
Cosmetic Active Internationale
Cosmetique Active Production
Cydonia
Dan Pharm
Delta Medical Promotions AG
Dermapharm AG
Dr. Muller Pharma
Emami
Eurosirel
Farma-Derma
Farmlyga
Fito Pharma
Gelingchem
Green Business Solutions, SA
Gruppo Farmaipresa
Herbapol
Herbion Pakistan
Indian Herbs Research & Supply
Ioulia & Irene Tsetis Pharmaceutical Laboratories
Justrich Cosmetics
Lab. Liconsa
Lab. NIGY
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Laboratoires Dermatologiques Uriage
Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
Mayinglong Pharmaceutical Group
Medela
Medimpex
Medivis
Mentholatum
Mistral Capital Management
Nabros Pharma
Nantong Lion Menthol Products
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
Naturwaren
Natysal S.A.
Paul Hartmann
Pharco
S.A.R.L. ME UNLIMITED
SIA Larifans
SUNLIFE
Shandong minqiang biotechnology co. Ltd
Sopharma
Soprodal
Stada
Torunskie ZMO
Triuga Overseas
Unimed Pharma
Vetprom
Weleda
Woerwag Pharma
Євро плюс
ІЛАН ФАРМ
Іріс Фарм
АМС ФАРМ
Адверсо
Алкол
Альянс
Альянс Краси
Альянс Красоты
Амальгама Люкс
Аметрин ФК
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Арикса Фарма
Аромат
Ароматика
Артмик Групп
Арікса Фарма
Ас-Ком
Астрафарм
БИХЕЛС ООО
БОЛГАН ГЛОБАЛС
Байєрсдорф
Байєрсдорф Україна
Беркана +
Беркана Плюс
Биокон МНПО
Биолабс
Биоланта
Биостимулятор
Биота
Биофармрус
Бовиос Фарм
Бовіос Фарм
Бородатов Александр Иванович
Ботаника
Біокон МНВО
Біотон
ВЕНОЛ ТРЕЙД ООО
ВЕРМОДЖЕН
ВЕСТ ПАРФЮМ
ВТМ-ФАРМ ООО
Вертекс
Виком-Трейд
Виола ФФ
Ворвартс Фарма
Віола
Віт-Віола
Вітахілл
ГЭЗМП
Галант Косметик-М
Галичфарм
Гельтек-Медика
Георг Биосистемы
Голден-Фарм
Грин Фарм Косметик
Гринвуд
Грін Фарм Косметик
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Далк
Дансон-БГ ЕООД
Дарниця ФФ
Диас-Голд
Диод
Доктор Хелси
Доктор Хелсі
Дон
Діалаб
Еберс
Евро Плюс
Евро плюс
Евролек-Украина
Евітас
Екватор
Еколєк
Ельфа
Ельфа ФФ
Еліксир
Ензим
Ефект
ЖАРДИН КОСМЕТИК
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Зеленая Дубрава
Зябрева Н.А.
Ивано-Франковская ФФ
Илан Фарм
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
Калина Медицинская Производственная Компания
Калина Медична Виробнича Компанія
Касіа Плюс
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Клінекстрим
Компания АКТО
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Компанія АКТО
Конарк Интелмед
Конюхов В.О.
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Кортес
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ЛИНДО ООО
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Ларикс Фарм
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Леда
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Ленчін Віталій Миколайович
Либерти Фарм
Ляхова Алина Борисовна
Ліберті Фарм
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МЕДЛЕВ
МНВО Біокон
МНПО Биокон
Магнетто
Мадеус
Маклюра
Малавит
Медена Интернешнл АГ
Медикалфорт
Медикомед
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Минта
Митек
Митра
Монфарм
Мультіспрей
Мікрофарм
Мітек
НЕЧУРЕЛ ХЕЛС
НОВИКОВ С.С.
НОВИКОВ С.С. ФЛП
Натурварен
Натурпро
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Научно-лечебный Фитоцентр Авицена
Национальная Исследовательская Компания
Невская косметика
Неофлора
Новалик-Фарм
Новалік-Фарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Олфа"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Оздоровительные биотехнологии
Озимук Фарм
Оливин Фарм
Олівін Фарм
Органик Хелс
Органик-Продуктс
Орзакс
Осирис
Осіріс
ПП Чарлі
ПРОМИНЬ-365
Полтавский бишофит
Полтавський бішофіт
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Премиум Фарм Груп
Прогрессфарма
Прядка Р.О.
Пьер Фабр Дермо-Косметік
РАГС
РАГС ПМФ
РЕМОС
РеалКосметикс
САНЛАЙФ ГМБХ
СИРИОН ООО
СК Джонсон
Санхелп-Украина
Санітас
Сарепта-Медипласт АУП
Селихов Сергей Владимирович
Селком
Силмафарм
Синдикат красоты
Славія 2000
Смарт Хелс
Сологуб Александр Сергеевич
Сологуб Олександр Сергійович
Спасатель
Сперко Украина
Т.В.К. ГРУП
ТД Юнион Трейд
ТД Юніон Трейд
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
ТТО Тандем
Твинс Тэк
Твинс Тэк-Украина
Твінс Тек-Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Триюга-ОМ
Укрпроминвест-05
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Фабрика мечты КРАСИВАЯ КРАИНА
Фабрика мечты КРАСИВАЯ КРАИНА ООО
Фарма Групп Лабораториез
Фарма Групп Экспорт
Фарма Черкас
Фармаком
Фармалекс
Фармаприм
Фармахелс-Украина
Фармацци
Фармекс Групп
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Хелси Фарм Косметикс
Хелтек Продакшнс
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
ЦФК №3
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Червона зірка
Чеські Аерозолі АТ
ЭСКО-ФАРМ
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