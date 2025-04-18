Бодяга бальзам

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,10
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,20
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
26,99
Економія при броні: -0,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,15
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,88
Економія при броні: -1,86 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,52
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,76
Економія при броні: -1,74 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
65,70
Економія при броні: -16,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,43
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,13
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
25,46
Економія при броні: -0,98 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Економія при броні: -0,98 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,52
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Рачінського Дениса, 25
4.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком