Бодяга бальзам

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,09
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,59
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,26
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,82
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,08
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,15
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,96
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,23
Економія при броні: -1,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,53
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,66
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,30
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
36,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,96
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,07
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,92
Економія при броні: -1,75 грн