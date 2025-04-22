Бодяга бальзам

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,45
Економія при броні: -1,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,49
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
11.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,26
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 51
11.1 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,87
Економія при броні: -1,85 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
39,60
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
13.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
14.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
34,40
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
14.1 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
15.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,32
Економія при броні: -1,30 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,40
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
21.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,27
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 30/194-Н
21.3 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик