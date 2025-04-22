Бодяга бальзам

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,18
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,21
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,93
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,00
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,35
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,58
Економія при броні: -1,41 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
33,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,32
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,56
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
32,60
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 11
104.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
30,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик