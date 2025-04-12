фармакодинамічні властивості.

Ксилометазоліну гідрохлорид володіє вазоконстрикторною властивостю, в наслідок чого усувається набряк слизової оболонки носу. Декспантенол є похідним пантотенової кислоти, яка сприяє загоєнню ран та захищає слизову оболонку носу.

Ксилометазоліну гідрохлорид — похідне імідазолу, є альфа-адренергічним симпатоміметиком. Він володіє судинозвужувальним ефектом і тим самим усуває набряк слизової оболонки носу. Початок, як правило, спостерігається протягом від 5 до 10 хв та проявляється в полегшенні носового дихання і кращому дренуванні секрету.

Декспантенол (D-(+) — пантотеніловий спирт) є спиртовим аналогом пантотенової кислоти та внаслідок проміжної конверсії має таку ж біологічну активність, як і пантотенова кислота.

Фармакокінетичні властивості

Ксилометазоліну гідрохлорид. При інтраназальному введенні, можливі системні ефекти, у випадку значної абсорбції.

Дані фармакокінетичних досліджень у людини відсутні.

Декспантенол резорбується дермально та в організмі людини ферментативно окислюється до пантотенової кислоти. Вітамін транспортується в плазмі крові в зв’язаній з білком формі. Пантотенова кислота включена як важливий компонент в кофермент А. Більш детальні дослідження метаболізму в шкірі і слизових оболонках відсутні. 60-70% пероральної дози виділяється з сечею, 30 - 40% з калом.