Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,68
Економія при броні: -32,83 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
176,05
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
188,20
Економія при броні: -13,20 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
181,68
Економія при броні: -19,83 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
186,95
Економія при броні: -19,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
187,24
Економія при броні: -56,22 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,87
Економія при броні: -16,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
172,82
Економія при броні: -12,06 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
179,97
Економія при броні: -18,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,10
Економія при броні: -19,10 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,72
Економія при броні: -36,52 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
181,34
Економія при броні: -15,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
187,70
Економія при броні: -34,50 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,88
Економія при броні: -38,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
185,90
Економія при броні: -15,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
187,63
Економія при броні: -34,16 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,48
Економія при броні: -22,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн