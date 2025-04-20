Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,89
Економія при броні: -42,90 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
182,66
Економія при броні: -24,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
175,25
Економія при броні: -8,17 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,00
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
175,00
Економія при броні: -18,00 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
182,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40
Економія при броні: -29,30 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,89
Економія при броні: -7,70 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,95
Економія при броні: -7,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,82
Економія при броні: -48,75 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
182,11
Економія при броні: -23,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
180,20
Економія при броні: -33,79 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,84
Економія при броні: -44,75 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
175,29
Економія при броні: -13,68 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,22
Економія при броні: -46,39 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,59
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
195,96
Економія при броні: -49,07 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
198,09
Економія при броні: -39,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
175,00
Економія при броні: -21,00 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
179,54
Економія при броні: -20,11 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
185,60
Економія при броні: -6,76 грн