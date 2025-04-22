Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
208,38
Економія при броні: -6,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,50
Економія при броні: -18,30 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,90
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,10
Економія при броні: -20,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
181,58
Економія при броні: -17,57 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
195,39
Економія при броні: -22,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,60
Економія при броні: -30,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
178,12
Економія при броні: -10,87 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
211,27
Економія при броні: -12,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,50
Економія при броні: -18,30 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,30
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,23
Економія при броні: -45,21 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,18
Економія при броні: -20,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,30
Економія при броні: -24,10 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
175,59
Економія при броні: -12,88 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
178,69
Економія при броні: -6,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,19
Економія при броні: -9,78 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,75
Економія при броні: -22,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,10
Економія при броні: -19,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,49
Економія при броні: -41,29 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,69
Економія при броні: -7,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,60
Економія при броні: -19,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,60
Економія при броні: -19,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,90
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед