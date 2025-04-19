Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,42
Економія при броні: -30,14 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,38
Економія при броні: -24,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
172,28
Економія при броні: -10,00 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
180,63
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,84
Економія при броні: -29,07 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
198,88
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
207,30
Економія при броні: -40,70 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
206,20
Економія при броні: -39,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,46
Економія при броні: -45,28 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
174,67
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
187,74
Економія при броні: -19,36 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
207,67
Економія при броні: -8,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
202,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
195,33
Економія при броні: -48,15 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
178,35
Економія при броні: -23,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
181,70
Економія при броні: -26,36 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
172,09
Економія при броні: -11,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
174,87
Економія при броні: -39,38 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,06
Економія при броні: -45,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,17
Економія при броні: -41,71 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,12
Економія при броні: -25,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,82
Економія при броні: -25,36 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,45
Економія при броні: -22,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,22
Економія при броні: -42,61 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
170,58
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,73
Економія при броні: -44,59 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
173,56
Економія при броні: -15,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,01
Економія при броні: -56,48 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
202,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
174,17
Економія при броні: -21,63 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,75
Економія при броні: -20,64 грн