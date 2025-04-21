Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,37
Економія при броні: -15,25 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,11
Економія при броні: -27,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,43
Економія при броні: -54,19 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,32
Економія при броні: -7,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
183,23
Економія при броні: -18,51 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
208,48
Економія при броні: -12,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
176,55
Економія при броні: -11,83 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
204,97
Економія при броні: -8,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
181,48
Економія при броні: -50,36 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
173,08
Економія при броні: -10,00 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,40
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,16
Економія при броні: -57,18 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
180,57
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
202,20
Економія при броні: -35,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,40 грн