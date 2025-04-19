Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,81
Економія при броні: -20,44 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
184,21
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
209,20
Економія при броні: -40,80 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,00
Економія при броні: -20,60 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,77
Економія при броні: -21,27 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,70
Економія при броні: -32,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,20
Економія при броні: -31,80 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
207,80
Економія при броні: -39,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,30 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
179,13
Економія при броні: -22,19 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,88
Економія при броні: -28,58 грн