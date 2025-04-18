Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
178,09
Економія при броні: -18,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
209,79
Економія при броні: -13,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
183,70
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
173,20
Економія при броні: -18,52 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,55
Економія при броні: -6,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
178,68
Економія при броні: -24,00 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
208,74
Економія при броні: -12,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
187,50
Економія при броні: -18,40 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,10 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,31
Економія при броні: -35,50 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
173,80
Економія при броні: -19,48 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,70
Економія при броні: -7,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
199,10 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,29
Економія при броні: -30,89 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
205,66
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
195,50
Економія при броні: -10,43 грн