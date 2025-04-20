Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
174,62
Економія при броні: -23,81 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
183,00
Економія при броні: -22,00 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,41
Економія при броні: -26,80 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,31
Економія при броні: -41,80 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
188,49
Економія при броні: -28,65 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
204,33
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
186,73
Економія при броні: -26,49 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
210,90
Економія при броні: -44,50 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
185,87
Економія при броні: -26,03 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,05
Економія при броні: -62,75 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
186,30
Економія при броні: -19,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
177,01
Економія при броні: -18,19 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
180,90
Економія при броні: -17,05 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
201,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,06
Економія при броні: -56,80 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
203,70 грн