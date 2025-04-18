Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,97
Економія при броні: -62,09 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
170,88
Економія при броні: -10,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,81
Економія при броні: -62,83 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
189,20
Економія при броні: -18,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
197,40 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,32
Економія при броні: -61,06 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,36
Економія при броні: -44,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
192,32
Економія при броні: -55,57 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
187,99
Економія при броні: -8,13 грн