Назік®/Назік® для дітей (Nasic®/Nasic® for kids)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 593 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,50
Економія при броні: -23,70 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,60
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
194,98
Економія при броні: -54,17 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
181,21
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,53
Економія при броні: -44,57 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
186,01
Економія при броні: -25,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
193,70
Економія при броні: -23,90 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
202,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
186,63
Економія при броні: -21,20 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
200,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
196,35
Економія при броні: -55,76 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
182,47
Економія при броні: -22,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
206,56
Економія при броні: -6,20 грн
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
208,75
Економія при броні: -6,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
190,87
Економія при броні: -38,12 грн
Назік® для дітей спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
191,91
Економія при броні: -26,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Назік® спрей назальний, розчин флакон 10 мл №1
Кассела-мед