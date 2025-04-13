При передозуванні може виникнути печіння в ротовій порожнині та горлі, водянистий або кривавий пронос, болючі позиви до дефекації, відрижка, гіпотонія (запаморочення), жовтяниця (жовтий колір очей та шкіри), набряк легень (біль у грудині, утруднення дихання), блювання, гематурія, анурія, колапс, судоми, гемоліз, підвищена втомлюваність.

Тривале застосування сульфату цинку може спричинити дефіцит міді.

У разі виникнення вищевказаних симптомів слід випити молока або води, а потім вводити внутрішньом'язово або внутрішньовенно кальцій динатрієву сіль етилендіамінтетрамін-оцтової кислоти в дозі 50–75 мг/кг маси тіла на добу за 3–6 введень не більше 5 днів. При передозуванні не слід викликати блювання або промивати шлунок.

Повідомлялося про розвиток гіперглікемії та летальний наслідок в результаті перорального прийому 10 г сульфату цинку.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність. Цинк проникає крізь плацентарний бар'єр. Контрольовані дослідження під час вагітності та контрольовані дослідження на тваринах не проводились. В період вагітності препарат застосовують тільки у тих випадках, якщо, на думку лікаря, користь для матері переважає потенційний ризик для плода.

Годування груддю. Цинк виділяється у грудне молоко. Контрольовані дослідження під час годування груддю не проводились. Не слід призначати препарат у період годування груддю.

Діти.

Препарат призначають дітям віком від 4 років.