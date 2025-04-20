Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
239,93
Економія при броні: -28,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
497,37
Економія при броні: -78,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
467,64
Економія при броні: -45,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
506,93
Економія при броні: -32,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
507,61
Економія при броні: -32,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
495,46
Економія при броні: -77,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
520,87
Економія при броні: -102,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva