Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
246,95
Економія при броні: -45,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
460,52
Економія при броні: -39,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
500,37
Економія при броні: -82,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
246,95
Економія при броні: -45,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -91,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -91,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -91,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
465,52
Економія при броні: -44,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -91,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,60
Економія при броні: -74,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн