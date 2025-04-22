Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -96,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
494,40
Економія при броні: -14,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
494,40
Економія при броні: -97,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
246,95
Економія при броні: -48,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
246,95
Економія при броні: -48,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
343,56
Економія при броні: -20,97 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
490,60
Економія при броні: -93,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
499,75
Економія при броні: -79,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
468,94
Економія при броні: -38,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
507,70
Економія при броні: -28,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
499,44
Економія при броні: -76,75 грн