Харків (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
460,53
Економія при броні: -30,29 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -93,50 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,40
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
494,04
Економія при броні: -83,67 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
489,15
Економія при броні: -54,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
502,05
Економія при броні: -67,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн