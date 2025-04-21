Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
331,12
Економія при броні: -16,46 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -101,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
489,18
Економія при броні: -53,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,60
Економія при броні: -83,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,60
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,57
Економія при броні: -12,43 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
303,12
Економія при броні: -11,58 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
496,75
Економія при броні: -61,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,60
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
305,03
Економія при броні: -15,23 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
455,16
Економія при броні: -20,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
498,25
Економія при броні: -64,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
246,95
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
448,84
Економія при броні: -26,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
242,21
Економія при броні: -31,21 грн