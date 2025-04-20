Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
334,37
Економія при броні: -37,30 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
499,28
Економія при броні: -85,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
298,00
Економія при броні: -31,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
444,00
Економія при броні: -47,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
298,00
Економія при броні: -28,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
444,00
Економія при броні: -43,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -99,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
495,36
Економія при броні: -17,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
503,99
Економія при броні: -77,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
339,49
Економія при броні: -59,51 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
480,15
Економія при броні: -59,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
332,94
Економія при броні: -13,18 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
331,01
Економія при броні: -11,25 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
491,93
Економія при броні: -16,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
444,00
Економія при броні: -43,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
334,18
Економія при броні: -14,67 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
512,28
Економія при броні: -37,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн