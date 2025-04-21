Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
499,56
Економія при броні: -88,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
507,08
Економія при броні: -32,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
314,34
Економія при броні: -26,56 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
497,04
Економія при броні: -21,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -93,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
480,43
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
339,62
Економія при броні: -31,91 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
355,11
Економія при броні: -47,40 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
526,24
Економія при броні: -93,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
335,94
Економія при броні: -16,92 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн