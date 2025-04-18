Київ (адресу не вказано)
Доступно в 604 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
245,30
Економія при броні: -36,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
491,90
Економія при броні: -74,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
344,29
Економія при броні: -52,32 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
531,99
Економія при броні: -80,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
498,06
Економія при броні: -64,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
360,04
Економія при броні: -54,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
337,53
Економія при броні: -53,62 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
500,51
Економія при броні: -71,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
496,28
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
512,21
Економія при броні: -81,47 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
494,40
Економія при броні: -14,83 грн