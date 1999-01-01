Київ
Препарати цинку
A12C B01

Цинк сульфат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C BПрепарати цинку
A12C B01Цинк сульфат
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Цинктерал®
Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
від 334,92 грн
в 613 аптеках
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Цинктерал®
Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
від 256,34 грн
в 356 аптеках
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