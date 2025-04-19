Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
487,63
Економія при броні: -69,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
237,66
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
493,90
Економія при броні: -96,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,33
Економія при броні: -58,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
492,94
Економія при броні: -75,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
348,84
Економія при броні: -63,79 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
467,00
Економія при броні: -33,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
250,04
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
508,30
Економія при броні: -32,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
440,98
Економія при броні: -18,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
462,21
Економія при броні: -28,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
472,67
Економія при броні: -48,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
337,69
Економія при броні: -15,19 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
498,21
Економія при броні: -74,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
508,06
Економія при броні: -33,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
249,26
Економія при броні: -11,85 грн