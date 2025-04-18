Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
511,92
Економія при броні: -36,82 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
492,18
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
465,91
Економія при броні: -43,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
491,72
Економія при броні: -16,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
334,10
Економія при броні: -42,20 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
468,15
Економія при броні: -46,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
339,52
Економія при броні: -20,29 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
497,92
Економія при броні: -22,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
515,04
Економія при броні: -27,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
494,89
Економія при броні: -19,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
494,40
Економія при броні: -101,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
345,84
Економія при броні: -26,79 грн
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Цинктерал® таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva