Препарат застосовують дорослим та дітям віком від 12 років для зрошення ураженої ділянки в порожнині рота. На початку лікування препарат застосовують 2–3 рази на добу, після зменшення вираженості запального процесу — 1–2 рази на добу до повного одужання. Курс лікування — 3–7 днів.

Порядок користування балоном.

1. Зняти захисний ковпачок з балона і, переконавшись у чистоті розпилювача, надіти його на шток клапана.

2. Тримаючи балон вертикально, розпилювачем догори, натиснути кілька разів на головку розпилювача до появи перших крапель рідини.

3. Вільний кінець розпилювача ввести в порожнину рота та, спрямувавши розпилювач на уражену ділянку, натиснути на головку розпилювача 1–2 рази і рівномірно зросити препаратом ділянку порожнини рота.

4. Після розпилювання препарату слід утримуватись від прийому їжі та пиття до припинення печіння у ротовій порожнині.

5. Закінчивши зрошення, необхідно закрити балон захисним ковпачком.

Догляд за розпилювачем. Щоб уникнути закупорки розпилювача, його промивають під струменем теплої води та, струснувши залишки води, просушують у теплому місці, не піддаючи дії високої температури.