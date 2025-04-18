Пропосол-Н (Proposolum-N)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм