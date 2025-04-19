Пропосол-Н (Proposolum-N)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,84
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,50
Економія при броні: -25,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,60 грн