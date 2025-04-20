Пропосол-Н (Proposolum-N)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,89
Економія при броні: -11,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,28
Економія при броні: -8,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,53
Економія при броні: -15,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,87
Економія при броні: -15,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,32
Економія при броні: -6,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,11
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,70 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,29
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм