Пропосол-Н (Proposolum-N)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
83,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,30
Економія при броні: -2,42 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -25,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,13
Економія при броні: -16,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,42
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
86,16
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
82,91
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,00
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,41
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
79,37
Економія при броні: -8,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,43
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,17
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,86
Економія при броні: -5,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм