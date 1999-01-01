Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B11

Різні препарати

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A BПротимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B11Різні препарати
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Пропосол-Н
Пропосол-Н
Спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
від 56,17 грн
в 742 аптеках
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Пропосол
Пропосол
Аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 50 г з розпилювачем №1
Стома
від 70,74 грн
в 364 аптеках
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Пропосол-Здоров'я
Пропосол-Здоров'я
Спрей для ротової порожнини балон 25 г з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком №1
Корпорація Здоров'я
від 56,84 грн
в 6 аптеках
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Пропосол-КМ
Пропосол-КМ
Спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Стома
Немає в наявності
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