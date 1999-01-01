Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B11
Різні препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B11
Різні препарати
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Пропосол-Н
Спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
від
56,17
грн
в 742 аптеках
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Пропосол
Аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 50 г з розпилювачем №1
Стома
від
70,74
грн
в 364 аптеках
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Пропосол-Здоров'я
Спрей для ротової порожнини балон 25 г з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком №1
Корпорація Здоров'я
від
56,84
грн
в 6 аптеках
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Пропосол-КМ
Спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Стома
Немає в наявності
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Форма випуску
аер.
спрей д/ротов. порожн.
Пакування
балон 25 г
балон аер. алюм. 50 г
контейнер 20 г
Виробник
Корпорація Здоров'я
Мікрофарм
Стома
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