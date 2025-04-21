Пропосол-Н (Proposolum-N)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,53
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,50
Економія при броні: -22,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,79
Економія при броні: -14,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
77,62
Економія при броні: -17,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,47
Економія при броні: -13,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,08
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,32
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,52
Економія при броні: -15,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,50
Економія при броні: -22,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -25,40 грн