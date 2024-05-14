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Активні речовини — “П”ПРОПОЛІС* (PROPOLIS*)

ПРОПОЛІС* (PROPOLIS*) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Прополісу настойка настоянка, флакон, 25 мл, № 1; Вітаміни
Прополісу настойка Настоянка, флакон, 25 мл, № 1 Вітаміни
В 757 аптеках
від 28,09 грн
Ціни в аптеках
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини, контейнер, 20 г, № 1; Мікрофарм
Пропосол-Н Спрей для ротової порожнини, контейнер, 20 г, № 1 Мікрофарм
В 684 аптеках
від 56,92 грн
Ціни в аптеках
Пропосол аерозоль, балон аерозольний алюмінієвий, 50 г, з розпилювачем, з розпилювач., № 1; Стома
Пропосол Аерозоль, балон аерозольний алюмінієвий, 50 г, з розпилювачем, з розпилювач., № 1 Стома
В 432 аптеках
від 69,52 грн
Ціни в аптеках
Прополісу настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1; Лубнифарм
Прополісу настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1 Лубнифарм
В 294 аптеках
від 25,66 грн
Ціни в аптеках
Прополісу настойка настоянка, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1; Тернофарм
Прополісу настойка Настоянка, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1 Тернофарм
В 223 аптеках
від 24,50 грн
Ціни в аптеках
Пропосол-КМ спрей для ротової порожнини, балон, 25 г, № 1; Стома
Пропосол-КМ Спрей для ротової порожнини, балон, 25 г, № 1 Стома
В 33 аптеках
від 54,61 грн
Ціни в аптеках
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини, балон, 25 г, з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, з насадкою-розп. та зах. ковп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Пропосол-Здоров'я Спрей для ротової порожнини, балон, 25 г, з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, з насадкою-розп. та зах. ковп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 12 аптеках
від 36,45 грн
Ціни в аптеках
Прополіс супозиторії, 0,1 г, блістер, № 5; Лекхім-Харків
Прополіс Супозиторії, 0,1 г, блістер, № 5 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Прополісу настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Лубнифарм
Прополісу настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Лубнифарм
Немає в наявності