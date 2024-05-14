Активні речовини — “П”ПРОПОЛІС* (PROPOLIS*) ПРОПОЛІС* (PROPOLIS*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 9 препаратів Плитка Список Прополісу настойка Настоянка, флакон, 25 мл, № 1 Вітаміни В 757 аптеках від 28,09 грн Ціни в аптеках Пропосол-Н Спрей для ротової порожнини, контейнер, 20 г, № 1 Мікрофарм В 684 аптеках від 56,92 грн Ціни в аптеках Пропосол Аерозоль, балон аерозольний алюмінієвий, 50 г, з розпилювачем, з розпилювач., № 1 Стома В 432 аптеках від 69,52 грн Ціни в аптеках Прополісу настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1 Лубнифарм В 294 аптеках від 25,66 грн Ціни в аптеках Прополісу настойка Настоянка, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1 Тернофарм В 223 аптеках від 24,50 грн Ціни в аптеках Пропосол-КМ Спрей для ротової порожнини, балон, 25 г, № 1 Стома В 33 аптеках від 54,61 грн Ціни в аптеках Пропосол-Здоров'я Спрей для ротової порожнини, балон, 25 г, з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, з насадкою-розп. та зах. ковп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я В 12 аптеках від 36,45 грн Ціни в аптеках Прополіс Супозиторії, 0,1 г, блістер, № 5 Лекхім-Харків Немає в наявності Ціни в аптеках Прополісу настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Лубнифарм Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ПРОПОЛІС*