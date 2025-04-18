Пропосол-Н (Proposolum-N)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
79,96
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
80,49
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,68
Економія при броні: -13,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
80,49
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,50
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
80,45
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,68
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,75
Економія при броні: -10,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
92,17
Економія при броні: -3,56 грн