Пропосол-Н (Proposolum-N)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
83,20
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,05
Економія при броні: -16,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,50
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
79,90
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,22
Економія при броні: -13,66 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,90
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,74
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,60
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
77,54
Економія при броні: -7,61 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
76,80
Економія при броні: -6,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -24,20 грн