Пропосол-Н (Proposolum-N)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 744 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,90
Економія при броні: -23,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -26,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
89,10
Економія при броні: -16,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,86
Економія при броні: -16,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
79,65
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
91,90
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,86
Економія при броні: -17,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
85,50
Економія при броні: -23,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм