Пропосол-Н (Proposolum-N)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,33
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
79,54
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
80,10
Економія при броні: -6,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
88,80
Економія при броні: -28,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
78,02
Економія при броні: -4,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,20
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
77,88
Економія при броні: -18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,96
Економія при броні: -2,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
74,14
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
75,42
Економія при броні: -3,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
77,10
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
77,00
Економія при броні: -6,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Пропосол-Н спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм