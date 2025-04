фармакодинаміка.

Комбінація раміприл/гідрохлоротіазид виявляє антигіпертензивний та діуретичний ефекти. Антигіпертензивні ефекти обох речовин доповнюють одна одну, а гіпокаліємічний ефект гідрохлоротіазиду знижує такий раміприлу.

Раміприл . Раміприлат, активний метаболіт раміприлу, пригнічує фермент дипептидил-карбоксипептидазу I (синоніми: АПФ, кініназа II), який каталізує перетворення ангіотензину I тканинами в активний вазоконстриктор ангіотензин II, а також розпад активного вазодилататора брадикініну. Зменшення кількості ангіотензину II і пригнічення розпаду брадикініну спричиняє розширення судин.

Оскільки ангіотензин II також стимулює викид альдостерону, раміприлат призводить до зменшення викиду альдостерону. Підвищення активності брадикініну сприяє кардіопротекторним ефектам раміприлу і захищає ендотелій.

Застосування раміприлу спричиняє виражене зниження периферичного артеріального опору. Зазвичай не спостерігається істотних змін швидкості ниркового плазмотоку і клубочкової фільтрації.

Раміприл знижує АТ без компенсаторного підвищення частоти пульсу. Антигіпертензивний ефект досягається через 1–2 год після прийому однієї дози. Ступінь вираженості ефекту досягає максимуму через 3–6 год після прийому.

Як правило, антигіпертензивний ефект після разового застосовування триває не менше 24 год. При тривалому лікуванні раміприлом максимальний антигіпертензивний ефект зазвичай досягається через 2–4 тиж, і його вдається підтримувати протягом 2 років. Різке припинення прийому раміприлу не спричиняє швидкого і надмірного підвищення артеріального тиску.

Гідрохлоротіазид . Гідрохлоротіазид — тіазидний діуретик. Він пригнічує реабсорбцію натрію і хлору в дистальних канальцях. Посилена ниркова екскреція цих іонів супроводжується підвищеним сечоутворенням (через осмотичне зв’язування води). Екскреція калію і магнію збільшується, а сечової кислоти — зменшується. Високі дози спричиняють посилення екскреції бікарбонату, а тривалий прийом зменшує також екскрецію кальцію.

Можливі механізми антигіпертензивної дії включають зміну натрієвого балансу, зменшення об’єму позаклітинної рідини та плазми, зміну опору ниркових судин або зниження реакцій на норадреналін та ангіотензин II.

Екскреція електролітів і води розпочинається приблизно через 2 год після прийому, максимальний ефект досягається через 3–6 год і триває протягом 6–12 год. Антигіпертензивний ефект досягається через 3–4 дні лікування і триває протягом 1 тиж після завершення застосування препарату.

При тривалому лікуванні зниження АТ досягається при застосуванні нижчих доз, ніж необхідно для діуретичного ефекту. Зниження АТ супроводжується незначним підвищенням швидкості клубочкової фільтрації, судинного опору ниркового русла та активності реніну у плазмі крові.

Діуретики-тіазиди можуть порушувати продукування грудного молока.

Фармакокінетика. Раміприл швидко абсорбується з травного тракту (не менше 56% введеної дози), C max у плазмі крові досягається протягом 1 год. Раміприл майже повністю метаболізується (в основному в печінці) з утворенням активних та неактивних продуктів. Його активний метаболіт, раміприлат, приблизно в 6 разів активніший за раміприл. C max його у плазмі крові досягається через 2–4 год. Серед відомих неактивних метаболітів — дикетопіперазиновий ефір, дикетопіперазинова кислота, а також глюкуроніди раміприлу та раміприлату. Зв’язування раміприлу та раміприлату з білками крові становить близько 73 та 56% відповідно. В умовах застосування звичайних доз (1 раз на добу) рівноважна концентрація препарату у плазмі крові досягається на 4-й день його застосування. Після застосування 60% дози виводиться із сечею (в основному у формі метаболітів), а близько 40% — з калом. Приблизно 2% введеної дози виділяється із сечею у незміненому вигляді.

Після перорального застосування 70% гідрохлоротіазиду всмоктується у дванадцятипалій кишці та верхній порожній кишці. C max у плазмі крові досягається через 1,5–4 год. Він зв’язується з білками плазми крові приблизно на 40%.

95% гідрохлоротіазиду виводиться нирками. Виведення є результатом канальцевої екскреції. Т ½ — 5–15 год. Зазвичай терапевтичний ефект гідрохлоротіазиду досягається через 2 год після прийому, а максимальний — через 2–4 год.

Дія цієї комбінації зазвичай триває до 24 год. Оптимальне зниження АТ відмічається через 3–4 тиж лікування.