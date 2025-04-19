Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
407,40
Економія при броні: -41,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
372,24
Економія при броні: -13,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
381,70
Економія при броні: -51,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,90
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
407,44
Економія при броні: -40,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
397,32
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
397,36
Економія при броні: -56,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
173,15
Економія при броні: -3,95 грн