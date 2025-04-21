Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
387,26
Економія при броні: -59,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
396,77
Економія при броні: -68,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
170,95
Економія при броні: -1,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
366,90
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
389,03
Економія при броні: -61,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
378,77
Економія при броні: -50,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,60
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
387,83
Економія при броні: -58,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
383,76
Економія при броні: -54,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
386,39
Економія при броні: -56,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
405,78
Економія при броні: -75,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн