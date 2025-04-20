Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
352,00
Економія при броні: -40,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
387,26
Економія при броні: -20,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
192,26
Економія при броні: -37,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
370,80
Економія при броні: -44,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
386,04
Економія при броні: -59,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
389,82
Економія при броні: -63,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
399,25
Економія при броні: -84,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
396,66
Економія при броні: -81,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
387,19
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
384,34
Економія при броні: -69,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
349,10
Економія при броні: -18,80 грн