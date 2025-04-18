Київ (адресу не вказано)
Доступно в 553 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
382,40
Економія при броні: -34,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
400,48
Економія при броні: -60,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
175,91
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
390,56
Економія при броні: -69,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,08
Економія при броні: -36,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
390,08
Економія при броні: -60,52 грн