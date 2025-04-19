Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
381,52
Економія при броні: -50,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
388,33
Економія при броні: -24,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
383,50
Економія при броні: -51,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
386,90
Економія при броні: -20,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
397,96
Економія при броні: -32,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
391,44
Економія при броні: -25,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
371,09
Економія при броні: -40,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
400,15
Економія при броні: -65,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
376,63
Економія при броні: -44,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
376,96
Економія при броні: -44,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
361,49
Економія при броні: -25,08 грн