Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
374,00
Економія при броні: -31,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
392,90
Економія при броні: -69,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
394,05
Економія при броні: -27,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
370,60
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
194,23
Економія при броні: -32,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
384,24
Економія при броні: -50,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
383,14
Економія при броні: -52,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
370,10
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
384,99
Економія при броні: -16,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
342,72
Економія при броні: -19,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
387,24
Економія при броні: -18,93 грн